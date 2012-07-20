Fitch підтвердило рейтинги «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку» та «ВТБ Банку» (Україна)

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") "Укрсиббанку", "Укрсоцбанку" і "ВТБ Банку" (Україна) в іноземній валюті на рівні " B" зі "стабільним" прогнозом, а також їх рейтинги стійкості на рівні "ccc".

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, РДЕ трьох банків, а також їх рейтинги підтримки і національні рейтинги обумовлені ймовірністю надання цим фінансовим організаціям підтримки від їх мажоритарних акціонерів. Частка в "Укрсиббанку" у розмірі 85% належить французькому BNP Paribas ("A+"/прогноз "Стабільний"), 95% в "Укрсоцбанку" є у власності італійського UniCredit S.p.A. ("A -"/прогноз " Негативний") через віденський дочірній банк UniCredit Bank Austria AG ("A"/прогноз "Стабільний"), а більш ніж 99% у "ВТБ Банку" (Україна) володіє російський ВАТ "Банк ВТБ" ("BBB"/прогноз "Стабільний"). Також сказано, що країновий рівень України ("B"), який демонструє трансфертний ризик і ризик конвертації, стримує довгострокові РДЕ цих банків в іноземній валюті, оскільки обмежує міру, в якій підтримка з боку їх мажоритарних іноземних акціонерів може враховуватися в рейтингах. Довгострокові РДЕ банків в національній валюті "B+" також беруть до уваги країнові ризики України.

Як повідомляє Fitch, довгострокові РДЕ вказаних банків можуть бути підвищені або знижені у разі підвищення або пониження суверенних рейтингів і країнової межі України. Крім того, по кожному з банків Fitch братиме до уваги готовність їх акціонерів продовжувати діяльність в Україні, що може мати вплив на ймовірність надання підтримки, яка враховується в рейтингах.

За інформацією рейтингового агентства, рейтинги стійкості трьох банків як і раніше демонструють їх слабкі позиції на самостійній основі і високу залежність від своєчасної підтримки капіталом і фондуванням (для "Укрсоцбанку" і "ВТБ Банку" (Україна)) з боку їх материнських структур. "Хоча якість активів стабілізувалася в кожному з банків, залишається великий об'єм реструктурованих кредитів, процедура повернення коштів за якими, ймовірно, буде тривалим процесом і може потребувати визнання додаткових відрахувань в резерв під знецінення кредитів. У той же час, потенціал зростання балансу і генерування прибутку стримується, зважаючи на все ще слабку макроекономічну кон'юнктуру і періодичну нестачу ліквідності в національній валюті", - зазначають у Fitch.

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