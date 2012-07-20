ПУМБ у першому півріччі збільшив чистий прибуток на 24%

"Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) у січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток на 24% - до 127,998 млн грн.

Про це сказано у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 року банк отримав 89,17 млн грн прибутку, проти 93,13 млн грн за аналогічний період минулого року.

Активи банку в січні-червні зменшилися на 9,8% і на 1 липня 2012 року склали 31,46 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - виросли на 3,7%, до 16,15 млрд грн, зобов'язання - зменшилися на 11,3%, до 27,37 млрд грн

Розмір статутного капіталу на 1 липня 2012 р. склав 3,295 млрд грн, власний капітал в січні-червні збільшився на 1,6% - до 4,09 млрд грн

Як повідомлялося, 16 липня 2011 року завершився процес операційного злиття ПУМБ і "Донгорбанку", що почався восени 2010 року. Банки об'єднали баланси і мережу відділень, і з 18 липня 2011 р. банк почав роботу під об'єднаним брендом "Перший український міжнародний банк". У грудні 2011 року було зареєстровано збільшення статутного капіталу ПУМБ за рахунок приєднання "Донгорбанку". Діяльність "Донгорбанку", як фінансової установи, не здійснюється.

Довідка УНІАН. ПАТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) засноване у 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ "СКМ Фінанс" - 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат Ахметов.

ПУМБ у 2011 році порівняно з 2010 роком збільшив чистий прибуток на 7% - до 268,155 млн грн.