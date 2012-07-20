«ПриватБанк» у першому півріччі скоротив прибуток на 24%

Чистий прибуток "Приватбанку" (Дніпропетровськ) у січні-червні 2012 року склав 596,6 млн грн, що на 24% менше, ніж за аналогічний період 2011 року (782,3 млн грн), сказано у повідомленні банку.

"На 1 липня 2012 року активи банку складають 140,8 млрд грн, кредитний портфель корпоративних клієнтів - 102,7 млрд грн, капітал - 17,3 млрд грн, чистий прибуток з початку 2012 року - 596,6 млн грн", - повідомляє банк.

При цьому вказують, що чистий прибуток банку у другому кварталі поточного року склав 329,6 млн грн проти 267,011 млн грн у I кварталі.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2012 року Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіли по 33,7545% акцій "Приватбанку", кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

Міжнародна банківська група "Приватбанк" працює у 12 країнах світу - в Росії, Грузії, Латвії, Італії, Португалії, Китаї, Великобританії, Німеччині, Іспанії, Казахстані і на Кіпрі.

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