Уряд планує знизити прогноз інфляції на 2012 рік

Уряд України планує знизити прогноз інфляції 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко журналістам, утім не уточнив, до якого рівня буде скороченой цей макропоказник.

«Макропоказники нами вже розглянуті, внесені до уряду. Інфляція буде нижча, сьогодні це очевидно», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що новий показник інфляції оприлюднить після затвердження Кабінетом міністрів. При цьому інші прогнозні макропоказники змінювати не планується. «Рівень інфляції ми публікуватимемо після того, як він буде затверджений урядом. Ми сьогодні вважаємо, що ніяких серйозних змін у макропоказниках 2012 року, окрім інфляції, не відбудеться», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

В Україні інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

У квітні МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%.