Грошима від розміщення євробондів поповнять золотовалютні резерви

Кошти в 2 млрд дол., отримані від розміщення 17 липня євробондів, підуть на поповнення золотовалютних резервів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко заявив у п'ятницю, 20 липня, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ці 2 мільярди поповнять золотовалютні резерви», - сказав П.Порошенко.

При цьому П.Порошенко зазначив, що обсяг портфеля бажаючих придбати єврооблігації становив 6 млрд дол., проте, було ухвалено рішення розмістити облігації на 2 млрд дол.

П.Порошенко відзначив, що розміщення єврооблігацій ніяк не пов'язано з погашенням кредитів ВТБ.

«Нам нічого з ВТБ врегулювати не потрібно. У нас із ВТБ все врегульовано», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, що в червні ц.р. голова правління російського «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрій Костін повідомив, що Україна в липні випустить єврооблігації в рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ.

У червні Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд дол. за кредитом «Внешторгбанка» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США із прибутковістю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у зазначений період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, із яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Обсяг виплат із погашення держборгу в третьому кварталі становитиме 17,6 млрд грн.