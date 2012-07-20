«Промінвестбанк» в I півріччі отримав збиток в 9,6 млн грн

«Промінвестбанк» (ПІБ, Київ) у січні-червні 2012 року отримав збиток в 9,61 млн грн порівняно з прибутком 3,61 млн грн за відповідний період 2011 року.

Про це йдеться у звітності банку, оприлюдненій на його сайті.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 7,4% і на 1 липня 2012 року склали 40,998 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 13%, до 30,587 млрд грн, зобов'язання - на 8,6%, до 35,912 млрд грн, статутний капітал - на 0,3%, до 5,299 млрд грн, власний капітал - на 0,08%, до 5,09 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створено в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

«Промінвестбанк» (ПІБ) у першому кварталі 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 3,616 млн грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) станом на 1 квітня 2012 володіє 97,8502% акцій «Промінвестбанку».

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