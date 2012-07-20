Платники податків добровільно сплатили 300 млн грн для уникнення кримінальної відповідальності

16:44, 20 липня 2012
Фінанси
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Платники податків у першому півріччі 2012 року добровільно сплатили 300 млн грн, що дозволило їм, за новим законодавством, уникнути кримінальної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби, перший заступник голови ДПС України - начальник податкової міліції Андрій Головач підбив підсумки роботи слідчих підрозділів податкової міліції у першому півріччі 2012 року.

За словами А.Головача, за шість місяців ц.р. податковою міліцією забезпечено відшкодування збитків у завершених кримінальних справах майже у півтора рази більше, чим за перше півріччя 2011 року.

До суду з обвинувальним висновком направлено 8 кримінальних справ про злочини, здійснені злочинними угрупуваннями. Загалом сума відшкодованих збитків у завершених кримінальних справах становить 462 млн грн.

«Це є найвищим показником за останні 5 років», - зазначив А.Головач.

При цьому він підкреслив, що основна частина відшкодованої суми - близько 300 млн грн - сплачена платниками податків добровільно і, згідно із законом, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

«Головне для нас не кількість порушених кримінальних справ, а забезпечення повного відшкодування заподіяних державі збитків», - додав начальник податкової міліції.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».

Згідно із законом, підозрювані або звинувачені у скоєнні злочинів у сфері господарської діяльності можуть уникнути кримінальної відповідальності у разі добровільного відшкодування нанесеного державі збитку.

За даними Державної податкової служби, за перше півріччя 2012 року до них надійшло понад 44,7 млн електронних документів.

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