Міжбанк п’ятниці: закриття торгів - 8,0760/8,0840 грн/дол.

У п'ятницю, 20 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0770/8,0860, на 12:00 звузився спред 8,0795/8,0820. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0760/8,0840 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2526/30, на 12:00 ціни підвищилися 0,2529/33. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2527/31. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,9800 (-0.0550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2255/57, а на 15:00 впали 1,2200/02. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,8945/9,9070, на 12:00 ціни пішли вгору 9,9025/9,9105. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 9,8750/9,8885.