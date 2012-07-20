Податкова відновила роботу з прийому електронної звітності

Державна податкова служба України заявляє, що технічні проблеми щодо прийому звітності від платників податків повністю ліквідовані і, станом на 20 липня, відсутня черга із вхідних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, Централізована система прийому податкової звітності в електронному вигляді (Портал) повністю відновлена і запрацювала в звичному режимі.

«Станом на 20 липня, черга вхідних документів на приймальному шлюзі Порталу вже відсутня, а тому квитанції про прийом документів надійдуть платникам податків до кінця дня», - йдеться в повідомленні прес-служби.

У ДПСУ зазначили, що за період проведення відновних робіт - 17 і 18 липня - на приймальному шлюзі Порталу утворилася черга з електронних документів в кількості понад 200 тисяч.

Після відновлення Портал почав обробляти як поточні документи, так і документи з черги.

Одночасно податкова попросила платників податків, які раніше відправляли накладні, термін реєстрації яких закінчувався 17 або 18 липня, не турбуватися - термін реєстрації буде продовжений.

Як повідомляв УНІАН, Портал ДПСУ обробляє близько 500 тис. документів за день.

У другій половині дня 17 липня на поштовому сервері Порталу вийшов з ладу дисковий накопичувач. При цьому безпосередньо сам Портал продовжував працювати.

Протягом того ж дня були проведені роботи із заміни непрацюючого диска і відповідної роботи програмного забезпечення. На ранок 18 липня робота поштового сервера була повністю відновлена.

За перше півріччя 2012 року в органи Державної податкової служби України надійшло понад 44,7 млн електронних документів.