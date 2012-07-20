«Укрсоцбанк» в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13%

АКБ «Укрсоцбанк» (м. Київ) у січні-червні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив чистий прибуток на 13% - до 4,47 млн грн.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, прибуток банку в II кварталі 2012 року склав 1,64 млн грн проти 3,26 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні 2012 року зменшилися на 0,5% і на 1 липня склали 39,99 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 1,8%, до 28,55 млрд грн, зобов'язання - на 0,1% , до 33,56 млрд грн.

Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 1,27 млрд грн, власний капітал скоротився на 2,7% - до 6,43 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, входить до групи найбільших банків України.

«Укрсоцбанк» у 2011 році отримав чистий прибуток 14,853 млн грн.

На 1 квітня 2012 основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл» пряма участь - 69,1456% і UniCredit Bank Austria AG пряма участь - 26,2693%, опосередкована - 69,1456%.

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