«ВТБ Банк» в I півріччі збільшив прибуток на 2,7%

«ВТБ Банк» (м. Київ) у січні-червні 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 382,9 млн грн, що на 2,7% більше показника за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться в квартальному звіті, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 року банк отримав збиток у розмірі 202,27 млн грн проти 255,54 млн грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні 2012 року збільшилися на 6,1% і на 1 липня склали 38,17 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - зменшилися на 8,3%, до 24,99 млрд грн, зобов'язання - зросли на 5, 5%, до 34,68 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 5,416 млрд грн, власний капітал збільшився на 12% - до 3,49 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) на 1 квітня 2012 володів 99,9737% акцій ПАТ «ВТБ Банк».

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