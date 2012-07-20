Податкова скоротила кількість перевірок малого бізнесу в 9 разів

Державна податкова служба України в першому півріччі 2012 року здійснила 1 605 перевірок підприємств малого бізнесу, які працюють із касовими апаратами, що в 9 разів менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, в січні-червні ц.р. було проведено 1 605 перевірок суб'єктів малого бізнесу на дотримання порядку проведення розрахункових операцій. Для порівняння: за аналогічний період 2011 року податкова служба здійснила понад 15 тис. перевірок.

Всього з початку року кількість усіх перевірок суб'єктів господарювання, що використовують реєстратори розрахункових операцій, зменшилася майже на 63%, порівняно з минулим роком.

«Цього року було здійснено 13 132 перевірки проти 34 997 минулого», - сказано в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Фахівці податкової також нагадують, що значна частина перевірок проводиться виключно за заявами громадян і державних органів про правопорушення на господарських об'єктах платників податків.

Як повідомляв УНІАН, платники податків у першому півріччі 2012 року добровільно сплатили 300 млн грн, що дозволило їм за новим законодавством уникнути кримінальної відповідальності.