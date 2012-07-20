Єврогрупа надасть 30 млрд євро для рекапіталізації банків Іспанії

Брюссель. Міністри з питань економіки та фінансів країн-членів зони євро вирішили надати 30 млрд євро для рекапіталізації банків Іспанії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Єврогрупи.

В документі зазначається, що надання кредиту Іспанії сприятиме фінансовій стабільності зони євро в цілому.

“Фінансова допомога супроводжуватиметься вимогами щодо політики у фінансовому секторі країни”, - йдеться у заяві.

У документі уточнюється, що ці умови стосуватимуться конкретних заходів щодо банківського сектору, включаючи розробку планів реструктуризації банків, а також проведення структурної реформи у банківському секторі в цілому.

У заяві також зазначається, що Єврогрупа готова надати Іспанії до 100 млрд євро кредитів для рекапіталізації банківського сектору, якщо така сума буде необхідною.

При цьому у заяві зазначається, що термін кредитування сягатиме 12,5 років, а в окремих випадках – може бути продовжений до 15 років.

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