Світовий банк не побачив зростаючої азаровської економіки

Світовий банк погіршив прогноз розвитку економіки України при тому, що урядові оцінки набагато оптимістичніші. Цифри говорять, що хоча і СБ, і уряд дивляться на один і той же предмет, проте "бачать" вони його зовсім у різному світлі. Українським чиновникам "коректують" зір вибори на тлі зростання невдоволення серед електорату. У підсумку, у них і сьогодення, і майбутнє - в теплих рожевих тонах. Чиновників ж із СБ вибори якось мало турбують, тому їх погляд на нині і завтра економіки України не схильний до подібних "коректувань". Відповідно, і картинка у них - в тонах холодних та тривожних. Ну а вітчизняні експерти вважають, що і СБ, і уряд взагалі все прикрашають, "їхні" - менше, а "наші" – більше.

Йому видніше...

Світовий банк погіршив прогнози практично за всіма основними макропоказниками, у порівнянні зі своїм попереднім прогнозом, який був оприлюднений у грудні 2011 року. А фантастично різке поліпшення прогнозу щодо інфляції, змушує швидше задуматися, ніж зрадіти.

Прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в поточному році знижено з 2,5% до 2%. Старший економіст представництва СБ в Україні Руслан Піонтковський пояснив прийняття даного рішення тим, що боргова криза в Євросоюзі продовжує тиснути на економіки країн, що розвиваються, в тому числі і на Україну. А це, в свою чергу, не може не позначитися на макропоказниках нашої країни.

Крім того, СБ знизив прогноз інфляції цього року до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу, а також прогнозує негативне сальдо рахунку поточних операцій України протягом найближчих трьох років.

Погіршений і прогноз дефіциту державних фінансів України (з урахуванням НАК «Нафтогаз України») з 2,5% до 5% ВВП.

На думку СБ, в той час як експорт України залишиться слабким у другій половині 2012 року, економічне зростання буде підтримуватися за рахунок «фіскального стимулу» обсягом більше 2% ВВП, що передбачено змінами до держбюджету.

«Збільшення пенсій, зарплат та соціальних програм на тлі низької інфляції призведе до зростання споживчих витрат. Одночасно з підтримкою економічного зростання ця політика, як очікується, призведе до розширення загального фіскального дефіциту (включаючи НАК «Нафтогаз України») до 5% ВВП в 2012 році», - йдеться в огляді СБ.

«Уряд утримував дефіцит державного бюджету на низькому рівні з початку року, розраховував на внутрішнє фінансування (у тому числі в іноземній валюті і з валютною прив'язкою), тоді як зовнішнє фінансування було недостатнім і дорогим. Водночас, високі ціни на імпортний газ у поєднанні з незмінними тарифами для непромислових секторів призвели до розширення операційного дефіциту «Нафтогазу». Починаючи з травня, реалізація соціальних ініціатив Президента Януковича збільшила бюджетні витрати, що призводить до більш високого дефіциту цього року», - зазначають у СБ.

З висновками СБ не можна не погодитися. Основні фактори тиску на економіку малюють досить негативну картинку перспектив нашої країни: зростання обсягу запозичень, зобов'язання за зовнішніми боргами, неясність у відносинах з Міжнародним валютним фондом, мала ймовірність перегляду газових контрактів, стагнація промисловості, зростаюче негативне сальдо зовнішньої торгівлі, а також скептичне ставлення інвесторів до України, плюс погода підвела аграріїв...

У той же час, вітчизняні аналітики вважають, що навіть "погіршені" прогнози СБ несподівано оптимістичні.

Як відзначає аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Віталій Ваврищук, навіть переглянута оцінка темпів зростання ВВП на рівні 2% все ще є оптимістичною. Економіка продовжить сповільнюватися в другому півріччі у зв'язку зі слабким попитом на зовнішніх ринках і значним зниженням врожаю зернових».

На його думку, у другому півріччі можливий різкий спад інвестицій в основний капітал, оскільки завершаться основні проекти, пов'язані з Євро-2012, що також негативно вплине на динаміку економічного зростання.

Аналітики інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна» також вважають, що очікування СБ досить оптимістичні. «Судячи з тенденцій, які спостерігаються останнім часом, економічне зростання за підсумками року може скласти лише близько 1,5% з урахуванням несприятливої зовнішньої кон'юнктури, очікуваного зниження врожаю зернових, у порівнянні з минулим роком, а також ефекту високої бази порівняння у другому півріччі 2012 року» .

На їхню думку, проведення Євро-2012, а також ранній початок збиральної кампанії, у порівнянні з минулим роком, повинні були позитивно позначитися на економічних показниках червня, «тому влада очікує, що річне зростання ВВП у другому кварталі 2012 року складе трохи більше 2% (після зростання на 2% в I кварталі 2012 року)».

Начальник відділу аналізу фінансових ринків АБ «ІНГ Банк Україна» Олександр Печерицин сходиться з експертами в думці, що прогноз СБ перевершив очікування. «Наш поки прогноз (по ВВП - ред.) - 2,4%, ми його теж знизили, і є ймовірність, що він може знову бути знижений, враховуючи, що йде уповільнення зростання. Зокрема, все ще немає активного банківського кредитування, є й інші фактори, які можуть негативно вплинути на ситуацію», - сказав Печерицин

Щодо поліпшення прогнозу СБ по інфляції, експерт зазначив: «Наш прогноз щодо інфляції 5-6%, зараз почали активно зростати ціни на пшеницю на світовому ринку, можливо, це трохи вплине на показник». На думку експерта, зростання інфляції можна очікувати наступного року, «коли закінчаться вибори і уряд почне підвищувати комунальні тарифи».

Варто згадати, що вже третій місяць поспіль експерти коментують аномально низьку інфляцію (а то й дефляцію) в країні і, переважно, не помічають у ній нічого особливо позитивного. Основними факторами, що впливають на показник, називають сезонність (дешеві фрукти-овочі), а також відносну стабільність адміністративно регульованих цін, зокрема на комунальні послуги. Коментуючи червневу інфляцію керівник аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен звертав увагу на динаміку попиту як внутрішнього, так і зовнішнього. «Важливим фактором є те, що внутрішній попит в економіці і світовий попит - досить слабкий. І це вказує на те, що українська економіка знаходиться в стані стагнації, а, можливо, ми знаходимося на ранній стадії рецесії..».

Є дві думки: моя...

Як бачимо, Світовий банк налаштований щодо розвитку української економіки навіть позитивніше за вітчизняних експертів. Але найбільший позитив вбачає в ситуації уряд. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що зростання ВВП в Україні за підсумками першого півріччя 2012 року склало 2,5%.

«Вони (економічні показники - ред.) свідчать, що, незважаючи на негативний вплив світової кон'юнктури, рецесію в єврозоні, економіка України продовжує зростати», - підкреслює Азаров.

Мабуть, він ґрунтується на даних Держстату плюс «особиста ініціатива». Статистичне відомство поліпшило оцінку зростання ВВП України тільки в I кварталі (даних за півріччя на сайті Держстату немає). Правда, прогноз скромніший - з 1,8% до 2%.

*** Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до рівня 2,5%, але очікує прискорення росту ВВП країни в 2013 році до 4,0%. У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 р. з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%. При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%. Fitch Ratings прогнозує, що зростання реального ВВП України сповільниться до 2,4% в 2012 р., але відновиться до 3,5% в 2013 р. За прогнозами Standard & Poor's, зростання ВВП України в 2012 році складе 3,5%, інфляція - 6%. Moody's вважає, що зростання ВВП України складе в 2012 році близько 2,5-3%. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

Щодо «економічних» нестиковок в заяві Азарова екс-міністр економіки України Богдан Данилишинна своїй сторінці в Facebook написав: «Мабуть, у Кабміні вже підрахували за Держстат». Екс-міністр економіки вважає сформовану на сьогодні ситуацію критичною. «Потрібно терміново активізувати переговори з МВФ на будь-яких умовах. В крайньому випадку - мати стабілізаційний кредит КНР на умовах МВФ», - вважає Данилишин.

До речі, його колега - нинішній міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко повідомив, що уряд має намір знизити прогноз інфляції в 2012 році, але не уточнив, до якого рівня. При цьому, за його словами, інші прогнозні макропоказники змінювати не планують...

У якому напрямку буде діяти Кабмін для порятунку економіки, покаже час. Тим не менше, йому необхідно нагадати заяву Президента, який визнав зростання в Україні соціальної напруженості і розповсюдження протестної активності громадян.

Олена Бистрицька (УНІАН)