Банк «Хрещатик» у I півріччі збільшив прибуток в 5,3 рази

Прибуток банку «Хрещатик» в січні-червні 2012 року склав 6,08 млн грн, що в 5,3 рази більше в порівнянні з показником аналогічного періоду 2011 року.

Про це йдеться звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 року банк отримав 3,43 млн грн прибутку, проти 8,18 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку з початку року збільшилися на 29% і на 1 липня 2012 р. склали 9,52 млн грн, зобов'язання - на 30% - до 8,88 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - зменшилися на 5,3% - до 3 , 9 млрд грн, власний капітал - зріс на 16,8% - до 641,4 млн грн, статутний капітал - на 13,7% - до 828,8 млн грн.

Довідка УНІАН. КБ «Хрещатик» зареєстровано у травні 1993 року.

На 1 квітня 2012 акціонерами банку «Хрещатик» є: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь - 37,4306%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,9397%, ТОВ «Маркет Інвест Груп» , пряма участь - 20,4906%.

Збиток ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» в 2011 році склав 35,955 млн грн, що в 5,8 рази менше порівняно з показником 2010 року.