Кабмін виділив 13 млн дол. на закордонних українців

Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року з обсягом фінансування майже 104 млн грн (близько 13 млн дол.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 18 липня уряд прийняв постанову «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року».

Як зазначається у повідомленні, за результатами проведення V Всесвітнього форуму українців у серпні 2011 р. Президент України Віктор Янукович доручив центральним органам виконавчої влади здійснити низку заходів з метою подальшого поглиблення співробітництва із закордонними українцями. Зокрема, на виконання доручень Президента від 7 грудня 2011 р. та прем’єр-міністра від 14 грудня 2011 р. МЗС розроблено, погоджено із відповідними міністерствами та відомствами і внесено на розгляд уряду проект даної постанови.

В МЗС наголосили, що ухвалення такого документа повністю відповідає європейській практиці підтримки країнами своїх співвітчизників за кордоном, що серед іншого є ознакою зрілості їхньої державності. Для урядів сусідніх з Україною держав підтримка співвітчизників за кордоном є важливою складовою національної безпеки, одним із безумовних пріоритетів їх як зовнішньої, так і внутрішньої політики.

Зокрема, у Російській Федерації на ці цілі передбачається щорічне фінансування в обсязі приблизно 340 млн дол. США, у Латвійській Республіці – 25 млн, в Угорщині – близько 150 млн, у Республіці Польща – понад 7 млн, у Словацькій Республіці – більш як 1 млн. Як наголошується у повідомлені, Румунія лише на підтримку ЗМІ у Молдові щорічно виділяє понад 600 тис. дол.

Ухвалення даної постанови є практичною реалізацією доручень керівництва держави, що забезпечить системність та послідовність державної політики, спрямованої на збереження етнічної та національно-культурної самобутності закордонних українців, сприятиме створенню належних передумов для поглиблення співпраці з ними на тривалу перспективу, більш повному задоволенню їхніх культурних, мовно-освітніх, інформаційних та інших потреб, а також розвитку всебічних відносин нашої держави з країнами проживання закордонних українців.