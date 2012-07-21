Європейський центральний банк заявляє, що не допустить краху євро

Європейський центральний банк не допустить краху євро.

Про це заявив голова ЄЦБ Маріо Драгі в інтерв'ю французькій газеті "Монд", повідомляє ІТАР-ТАСС.

"ЄЦБ не має ніяких табу відносно заходів зі збереження євро", - підкреслив М.Драгі.

"Розпаду зони євро не буде, оскільки не варто недооцінювати ті зусилля, які вже зробили лідери країн ЄС зі створення валютно-економічного союзу, а також підтримки з боку народів Європи, - зазначив керівник ЄЦБ. – Завдання збереження євро є частиною мандату нашого банку, і ми зробимо з цією метою все необхідне".

М.Драгі наголосив, що євро не є у небезпеці, хоча ряд аналітиків і передбачають крах єдиної європейської валюти. Він також зазначив, що неминучим є створення країнами зони євро більш тісного фінансового, бюджетного і політичного союзу.