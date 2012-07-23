Росія ратифікувала протокол про вступ до СОТ
08:55, 23 липня 2012Фінанси
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Президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про ратифікацію Протоколу про приєднання Російської Федерації до Марракешської угоди про створення Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р.".
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кремля, закон був ухвалений Держдумою РФ 10 липня і схвалений Радою федерації 18 липня.
Протоколом про приєднання Росії до Марракешської угоди про створення Світової організації оформляється членство у СОТ.
Москва вела переговори про членство у СОТ близько 18 років.
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