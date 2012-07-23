Торги доларом на міжбанку у понеділок відкрилися зниженням котирувань

У понеділок, 23 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,0760/8,0820 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2491/95, котирування по євро-гривні пішли вниз - 9,7655/9,7745. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2255/57(п'ятниця - 1,2255/57).

У п'ятницю, 20 липня, Нацбанк на ринок не виходив.