Українські банки продовжують публікувати свої результати за перше півріччя

Банк "Надра" у I півріччі збільшив чистий прибуток на 31% - до 531 тис. грн.

Банк "Надра" (Київ) у січні-червні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 31% - до 531 тис. грн

Про це сказано у звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі банк отримав прибуток у розмірі 246 тис. грн, проти 265 тис. грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні скоротилися на 8,2% і на 1 липня 2012 року склали 24,54 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 3,5%, до 19,56 млрд грн, зобов'язання - на 9,7%, до 20,51 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 3,890 млрд грн, власний капітал виріс на 0,01% - до 4,03 млрд грн

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року по 13 серпня 2011 р. у банку "Надра" працювала тимчасова адміністрація.

У другому кварталі 2011 р. банк провів додемісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, придбала 89,9659% акцій банку.

Банк "Надра" у I кварталі 2012 року отримав чистий прибуток 285 тис. грн.

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Чистий прибуток "Дельта Банку" в I півріччі скоротився на 4% - до 37,96 млн грн.

Чистий прибуток "Дельта Банку" у січні-червні 2012 року скоротився проти показника аналогічного періоду 2011 року на 4% - до 37,96 млн грн.

Про це сказано у звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі банк отримав прибуток у розмірі 25,99 млн грн, проти 30,07 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні збільшилися на 25% і на 1 липня склали 29,04 млрд грн, зобов'язання - на 24,7%, до 26,12 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 15,7% - до 15,92 млрд грн, власний капітал виріс на 28,5% до 2,92 млрд грн, статутний капітал - у 2,8 разу - до 2,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. КБ "Дельта" зареєстрований 9 лютого 2006 року.

На 1 квітня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

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"Укргазбанк" у І півріччі збільшив чистий прибуток у 27 разів - до 182,5 млн грн.

"Укргазбанк" (Київ) в січні-червні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток у 27 разів - до 182,5 млн грн.

Про це сказано у звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі банк отримав прибуток у розмірі 88,02 млн грн, проти 3,48 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні збільшилися на 15,01% і на 1 липня 2012 року склали 20,9 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 14,4%, до 7,09 млрд грн, зобов'язання виросли на 17%, до 17,98 млрд грн. Статутний капітал банку залишався на рівні 10 млрд грн, власний капітал збільшився на 4,2%, до 2,92 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ "Укргазбанк" (Київ) створене у 1993 році і на сьогодні входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави, частка Міністерства фінансів України в "Укргазбанку" складає 93%.

"Укргазбанк" у 2011 році отримав збиток 3,614 млрд грн, порівняно з прибутком 10,06 млн грн у 2010 році.

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Банк "Форум" у I півріччі отримав 2,6 млн грн прибутку проти 549,4 млн грн збитку роком раніше

Банк "Форум" (Київ) у січні-червні 2012 року отримав 2,6 млн грн прибутку проти 549,37 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Про це сказано у квартальному звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі банк отримав 1,3 млн грн прибутку, проти 251,7 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні скоротилися на 10,9% і на 1 липня 2012 року склали 10,47 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 13,5%, до 6,29 млрд грн, зобов'язання - на 12,7%, до 7,84 млрд грн

Статутний капітал банку в січні-червні 2012 року не змінився і на 1 липня склав 5,93 млрд грн, власний капітал - збільшився на 0,4%, до 1,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк "Форум" (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Банк "Форум" у 2011 році, порівняно з 2010 роком, скоротив збиток у 4,2 разу - до 777,209 млн грн.

Німецький Commerzbank на 1 квітня 2012 року володів 96,0635% акцій банку "Форум".

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Чистий прибуток банку «Південний» в I півріччі зріс на 79%

Чистий прибуток банку «Південний» в січні-червні 2012 року зріс проти показника аналогічного періоду 2011 року на 79% - до 27,97 млн грн.

Про це йдеться в звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 16,53 млн грн, проти 5,06 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні зросли на 0,5% і на 1 липня 2012 р. склали 10,26 млрд грн, зобов'язання - на 0,2% - до 8,64 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,09 % - до 7,94 млрд грн, власний капітал на 1,8% - до 1,62 млрд грн.

Статутний капітал банку в першому півріччі 2012 року не змінився і на 1 липня склав 956,89 млн грн.

Довідка УНІАН. Акціонерний банк «Південний» зареєстрований у 1993 році.

На 1 квітня 2012 акціями банку володіли: Юрій Родін (пряма участь - 18,2788%, опосередкована - 20,5951%), Тамара Родіна (пряма участь - 1,4355%, опосередкована - 34,6845%), Веля Родіна (пряма участь - 0,4273%, опосередкована - 20,6054%), Олександр Родін (пряма участь - 2,3266%, опосередкована - 18,7061%), ТОВ «Теком» (пряма участь - 5,1686%, опосередкована - 25,4241%), Марк Беккер (пряма участь - 14,8333%, опосередкована - 3,1162%), Алла Ванецьянц (пряма участь - 11,2371%, опосередкована - 25,3448%), Левон Ванецьянц (пряма участь - 0,4619%, опосередкована - 11,2371%).

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«Імексбанк» в I півріччі зменшив чистий прибуток у 6,8 разу

«Імексбанк» в січні-червні 2012 року отримав 1,35 млн грн чистого прибутку, що в 6,8 разу менше показника за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться в звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 року прибуток банку становив 953 тис. грн проти 5,4 млн грн за аналогічний період 2011 року.

У січні-червні п. р. активи банку зросли на 18,6% і на 1 липня 2012 року склали 8,66 млрд грн, зобов'язання - на 19,4%, до 7,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 7,9%, до 6, 65 млрд грн, власний капітал - на 14%, до 1,23 млрд грн.

Статутний капітал банку в січні-червні 2012 року зріс на 15,2% і на 1 липня склав 1,14 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Імексбанк» (м. Одеса) заснований в 1994 році.

На 1 квітня 2012 року його основними акціонерами були: Леонід Климов, пряма участь - 20,3362%, опосередкована участь - 17,8927%, і Тетяна Климова, пряма участь - 0,1472%, опосередкована участь - 21,5599%.

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