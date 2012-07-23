СКМ у 2011 році збільшила чистий прибуток у 2,6 разу - до 2,3 млрд дол.

Найбільша в Україні приватна фінансово-промислова група СКМ у 2011 році на тлі зростання валового доходу збільшила консолідований чистий прибуток до 2,26 млрд дол. з 850 млн дол. у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в групі з посиланням на дані аудируваної консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ за 2011 рік.

Сумарні активи, що належить бізнесменові Ринату Ахметову, групи СКМ за 2011 рік виросли на 25,5% - до 28,466 млрд дол.

Згідно зі звітністю, у 2011 році консолідований валовий доход групи виріс на 52,4% порівняно з 2010 роком - до 19,542 млрд дол., сумарний прибуток до оподаткування - у 2,4 разу - до 3,128 млрд дол., сумарні витрати з податку на прибуток групи збільшилися в 1,9 разу - до 870 млн дол.

Аудитором звітності виступила компанія PriceWaterhouseCoopers.

"Добрі результати 2011 року пов'язані не лише зі сприятливою ринковою кон'юнктурою на ключових для нас металургійному і енергетичному ринках і тривалим процесом консолідації нових бізнесів у рамках Метінвесту і ДТЕК. Окрім цього, у 2011 році ми отримали серйозну віддачу від багатомільйонних інвестицій в розвиток і оновлення наших підприємств, у їх модернізацію", - сказав генеральний директор компанії СКМ Олег Попов.

Гендиректор компанії додав, що зростання фінансових показників викликане зростанням результатів діяльності гірничо-металургійного і енергетичного холдингів, що входять до групи.

Зокрема, у 2011 році виручка металургійного бізнесу групи СКМ виросла на 51,6% і склала 14,189 млрд дол., показник EBITDA збільшився на 39,7% і склав 3,565 млрд дол. У 2011 році виручка енергетичного бізнесу виросла на 63% і склала 4,969 млрд дол., а показник EBITDA збільшився на 75,9% і склав 1,270 млрд дол.

За словами О. Попова, інвестиції групи в модернізацію в поточному році складуть не менше 2 млрд дол., соціальні інвестиції - не менше 20 млн дол.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також в телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

У Групу СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-капітал, АСКА і Аска-життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа група "Україна" і видавничий холдинг "Сьогодні Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест" та інші.

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Ринату Ахметову.

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