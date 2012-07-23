Податківці Полтавщини збільшили перерахування до бюджетів усіх рівнів на 19,5%

Податківці Полтавської області в першому півріччі 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшили перерахування до бюджетів усіх рівнів на 19,5%, або 1,5 млрд грн - до 9,4 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю ДПС у Полтавській області.

За їх даними, до державного бюджету за січень-червень 2012 року перераховано 7,8 млрд грн платежів, що на 18,9%, або на 1,2 млрд грн більше, ніж за торішній період.

До місцевих бюджетів за перше півріччя мобілізовано платежів у сумі 1,6 млрд грн, що більше на 22,7%, або на 290,2 млн гривень.

Забезпечений приріст надходжень за усіма провідними платежами, зокрема, податку на доходи фізичних осіб - на 17,9% або на 161,6 млн грн.

"Збільшення рівня надходжень відбувається на тлі корінного реформування податкової служби, зміни методів її роботи, передусім, послаблення фіскального тиску на підприємницькі кола і зменшення кількості перевірок. Впродовж січня-червня 2012 року здійснені 180 планових перевірок, на 176 перевірок менше, ніж за 6 місяців 2011 року. Відбулося також і значне зменшення кількості фактичних перевірок: з початку року їх проведено 138, на 1335 перевірок або на 91% менше, ніж за відповідний період минулого року. Усі ці заходи дозволили досягти добровільної сплати податків на рівні 99, З%", - сказано в повідомленні податкової служби області.