«УкрСиббанк» в I півріччі отримав 52,18 млн грн прибутку

«УкрСиббанк» у січні-червні 2012 року отримав 52,18 млн грн прибутку проти 558,97 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться в квартальному звіті банку.

Згідно зі звітом, прибуток банку в II кварталі 2012 року склав 17,7 млн грн, проти збитків у розмірі 388,4 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні скоротилися на 12,7% і на 1 липня 2012 року склали 28,65 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 13,9%, до 15,94 млрд грн, зобов'язання - на 14,5% , до 26,03 млрд грн. Статутний капітал банку зріс на 18% - до 8,87 млрд грн, власний капітал зріс на 10,6% - до 2,61 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 99,9992% акцій «УкрСиббанку».

«УкрСиббанк» в 2011 році збільшив збиток на 22% в порівнянні з 2010 роком - до 3,717 млрд грн.