На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0760/8,0810 грн/дол.

У понеділок, 23 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0760/8,0820, на 12:00 звузився спред 8,0775/8,0800. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0760/8,0810 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2491/95, на 12:00 ціни підвищилися 0,2494/98. До закриття ціни впали 0,2481/85. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатми торгів залишився 32.5499 (+0.5699).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2085/1,2135. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,7655/9,7745, на 12:00 ціни пішли вгору 9,7825/9,7895. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 9,7940/9,8045.