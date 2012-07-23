Інфляція в Україні в 2012 році навряд чи перевищить 7% - експерт

Темпи зростання інфляції в Україні до кінця року можуть трохи прискоритися, однак підсумковий річний показник навряд чи перевищить 7%, вважає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

За його словами, незважаючи на те, що глобальний інфляційний тиск останнім часом на тлі уповільнення світової економіки і боргової кризи в єврозоні істотно знизився, ціни на світових товарно-сировинних ринках через можливе збільшення стимулюючих заходів з боку ФРС США, ймовірно, почнуть підвищуватися. Зростанню цін зернових також сприяє зниження прогнозів урожаю через погані погодні умови в основних регіонах-виробниках цієї продукції.

«Уже зараз на світових ринках дорожчають такі продукти, як пшениця, кукурудза, нафта. Це може призвести до зростання внутрішніх цін на дані продукти», - прогнозує М.Івченко.

Також він вважає, що стимулювати зростання цін на вітчизняному ринку в осінні місяці буде прискорення темпів зростання показника грошової маси, а також сезонний фактор.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в червні 2012 року порівняно з травнем споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

У квітні МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року - на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,7%, з початку 2012 р. - 0,4%.

Інфляція в Україні в червні 2011 року проти травня 2011 року склала 0,4%, за 6 місяців 2011 року (червень 2011 року до грудня 2010 року) - 5,9%

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.