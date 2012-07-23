Олігархи вивели з України близько 170 млрд доларів - дослідження

Варшава. Олігархи та інші багаті люди з України на кінець 2010 року володіли фінансовими активами в офшорних зонах на суму близько 167 млрд доларів, що дозволило країні увійти в двадцятку найбільших держав за обсягами виведених в офшори засобів у світі.

Про це свідчить оприлюднене в неділю дослідження The Price of Offshore Revisited підготовлене для Tax Justice Network, яке має УНІАН.

Автор дослідження, колишній співробітник консалтингової компанії McKinsey Джеймс Хенрі оцінив фінансові активи найбагатших людей світу в країнах, які називають "податковим раєм", від 21 до 32 трильйонів доларів в порівнянні з близько 70 трильйонами доларів світового ВВП в минулому році.

Найбагатші люди з 2002 року збільшили свої активи від 2 до 3 разів.

У п'ятірку найбільших за обсягом виведеного капіталу країн увійшли Китай (майже 1,2 трильйона), Росія (близько 800 млрд), Корея (трохи менше 800 млрд) Бразилія (більше 500 млрд) і Кувейт (близько 500 млрд).

Україна посіла в рейтингу п'ятнадцяте місце, розташувавшись між Сінгапуром і Польщею, з яких виведено в офшори 169 і 165 млрд доларів, відповідно.

Згідно з дослідженням, Україна за обсягами виведеного капіталу випередила Туреччину, Іран, Кот-д'Івуар і Казахстан, який втратив близько 140 млрд доларів.

Автор зазначає, що майже десятьма трильйонами доларів захованих в офшорах володіють менше, ніж 100 тисяч осіб, що складають 0,001% населення Землі.

Він також написав, що обсяг виведених із країн коштів свідчить про те, що країни, які розвиваються є "значним кредитором" розвинених держав довше ніж останнє десятиліття.

"Якщо візьмемо до уваги заховані в офшорах активи і доходи, які вони приносять, багато колишніх "країн - боржників" виявляються багатими. Проблема в тому, що їх багатство в офшорах в руках їхніх власних еліт", - зазначив автор.

Довідка УНІАН. Україна минулого року, за даними МВФ, посіла 54 місце в світі за рівнем ВВП, який склав майже 165 млрд доларів.

За даними української влади, на кінець червня державний борг країни склав близько 60 млрд доларів, що становить трохи менше половини валового зовнішнього боргу України, який на кінець першого кварталу поточного року становив майже 127 млрд доларів.