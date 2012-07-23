Мінфін шукає консультанта з приватизації «Укргазбанку» і банку «Київ»

Міністерство фінансів оголосило тендер з відбору компанії - консультанта в питанні приватизації «Укргазбанку» і банку «Київ», повідомляється на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, Мінфін оголосив тендер з відбору компанії, для «проведення оцінки пакетів акцій АБ «Укргазбанк» і ПАТ« АКБ «Київ», надання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій цих банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій цих банків».

Як повідомляв УНІАН, про намір залучити консультантів для вирішення питання приватизації капіталізованих державою банків, представники влади заявляли ще на початку минулого року. Послуги таких консультантів планували сплатити за рахунок випуску п'ятирічних ОВДП на 15 млн грн.

Зокрема, постановою КМУ від 9 березня 2011 № 222 передбачено проведення «випуску облігацій внутрішньої державної позики для оплати послуг радників, пов'язаних з проведенням заходів з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава».

Довідка УНІАН. У 2009 році Кабмін витратив близько 18 млрд грн бюджетних коштів на докапіталізацію трьох недержавних комерційних банків - «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». В результаті Мінфін України став мажоритарним акціонерів у кожній із цих фінустанов. Незважаючи на вливання значних сум в капітал зазначених банків, так і не вдалося відновити їх нормальну роботу. На сьогодні всі вони потребують додаткової капіталізації, яка оцінюється в 12,5 млрд. грн.

14 вересня 2011 Кабмін своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк.