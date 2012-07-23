Податкова в І півріччі обробила понад 9 тис. звернень платників податків

Державна податкова служба України повідомила, що в першому півріччі 2012 року на пряму лінію "Пульс податкової" від платників податків надійшло понад 9 тис. скарг і звернень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, за півроку функціонування антикорупційного сервісу на лінію зателефонували 9 082 осіб. Найбільша кількість на "Пульс податкової" надійшла дзвінків від столичних платників податків (25%). На другому місці - підприємці Дніпропетровська (майже 13%), на третьому місці - бізнесмени з Харкова (10%)

Безпосередньо з питаннями по функціонуванню сервісу звернулися понад 1 тис. чоловік. Крім того, платники податків цікавилися організацією роботи органів ДПСУ, сервісами електронної звітності тощо.

Нагадаємо, "Пульс податкової" розпочав свою роботу з 25 січня 2012 року. Головний принцип роботи сервісу - зворотний зв'язок і оперативне вирішення проблемних питань платників. Переважна більшість звернень до "Пульсу податкової" обробляється протягом доби. Податківці не тільки приймають скарги громадян, а й повідомляють заявників про результати розгляду їх звернень і вжиті заходи.

Пряма лінія працює цілодобово.