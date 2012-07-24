Moody's знизило до негативного прогноз рейтингів Німеччини, Нідерландів та Люксембургу

Агентство Moody's Investors Service у понеділок, 23 липня, змінило прогнози за кредитними рейтингами для Німеччини, Нідерландів та Люксембургу на негативні зі стабільних, оскільки наслідки боргової кризи кидають тінь на найбільш високорейтингові країни єврозони, повідомляє Reuters.

Moody's відзначило підвищену ймовірність виходу Греції з єврозони, що "спровокує серію фінансових потрясінь ..., які регулятори зможуть стримати лише дуже високою ціною".

Агентство також попередило, що Німеччині та іншим країнам з рейтингом "Ааа", можливо, доведеться збільшити підтримку проблемних держав на зразок Іспанії та Італії.

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