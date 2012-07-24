Торги доларом на міжбанку у вівторок відкрилися котируваннями 8,0770/8,0830 грн/дол.

У вівторок, 24 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0770/8,0830 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2474/0,2478, котирування по євро-гривні пішли вгору - 9,7845/9,7935. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2114/1,2116 (понеділок, 23 липня, - 1,2093/1,2095).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.