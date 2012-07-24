«Райффайзен Банк Аваль» у першому півріччі збільшив прибуток на 8,4%

"Райффайзен Банк Аваль", який належить до групи найбільших банків, у січні-червні 2012 року збільшив чистий прибуток проти аналогічного періоду 2011 року на 8,4% - до 16,05 млн грн. Про це сказано у звіті банку.

Згідно зі звітом, прибуток банку у II кварталі 2012 року склав 5,44 млн грн проти 13,27 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні скоротилися на 7,5% і на 1 липня склали 47,5 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,7%, до 27,4 млрд грн, зобов'язання - на 8,4%, до 41,1 млрд грн. Статутний капітал банку скоротився на 0,03% - до 3,001 млрд грн, власний капітал виріс на 1,45% - до 1,08 млрд грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Прибуток "Райффайзен Банк Аваль" у 2011 році склала 30,655 млн грн.

Австрійська група "Райффайзен" володіє 96,18% акцій "Райффайзен Банк Аваль".