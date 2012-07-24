Кількість мільйонерів у Польщі зросла до рекордних 15,6 тис. осіб

Варшава. Кількість громадян Польщі, які декларують доходи більше одного мільйона злотих (близько 250 тис. євро) минулого року склала 15,6 тисяч осіб, що на сотню більше, ніж у докризовому 2008 році.

Про це пише у вівторок польська DziennikGazetaPrawna з посиланням на дані податкової адміністрації.

При цьому, видання не надає даних за 2010 рік.

Серед тих, хто подали декларацію PIT за минулий рік, найбагатішим виявився житель столичного воєводства, котрий заробив близько 13,5 млн євро.

"Звідки беруться мільйонні доходи поляків? Структура інша, ніж кілька років тому. Раніше було найлегше заробити на фондових ринках... Тепер мільйонерами стають власники невеликих компаній, менеджери і представники вільних професій", - пише газета.

Водночас видання зазначає, що в 38-мільйонній Польщі прибутковий податок (PIT) платять близько 25 млн громадян, зазначивши, що доходи більшості з них не перевищують 1,7 тис. євро на місяць.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата в секторі підприємств у Польщі в червні збільшилася порівняно з червнем минулого року на 4,3% до близько 900 євро.