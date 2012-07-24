Дві декади липня підтверджують дефляційний процес в Україні - Азаров
15:14, 24 липня 2012Фінанси
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За даними за дві декади липня дефляція в Україні склала 0,2%, що підтверджує продовження дефляційного процесу в країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України повідомив сьогодні під час зустрічі з ученими економістами.
«Ось уже є дані за дві декади липня. Ми маємо 99,8%, які підтверджують багаторічну традицію, оскільки липень традиційно дефляційний місяць», - сказав М.Азаров.
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