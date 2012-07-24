Міжбанк вівторка: закриття торгів - 8,0775/8,0830 грн/дол.

У вівторок, 24 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0770/8,0830, на 12:00 звузився спред - 8,0795/8,0825. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0775/8,0830 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2474/0,2478, на час закриття ціни впали - 0,2466/70,240. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,8099 (+0,2600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2085/1,2135.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,7845/9,7935, на 12:00 ціни підвищилися до 9,7880/9,7955. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз - 9,7700/9,7810.