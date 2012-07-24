Роботодавці в І півріччі погасили 620 млн. грн боргів із зарплати - ДПСУ

Державна податкова служба України повідомила про те, що за їх участю роботодавці погасили в першому півріччі більш як 620 млн. грн заборгованості із зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, процес погашення боргів із заробітної плати прискорився після того, як на спеціальних комісіях з участю співробітників податкової почали заслуховувати керівників підприємств-боржників.

"Після цього більш як 30 тис. підприємців, які виплачували зарплати меншу за мінімальну, підвищили рівень оплати праці, внаслідок чого бюджет одержав додаткових 58 млн. грн податку на доходи фізичних осіб", - сказано в повідомленні прес-служби.

Водночас фахівці податкової зазначають, що випадки виплати заробітної плати «в конвертах» не є рідкістю.

Тому за наслідками перевірок донараховано понад 177 млн. грн податку на доходи фізичних осіб і штрафних санкцій. Виявлено більш як 43 тис. найманих робітників, які працювали неофіційно. Крім того, понад 24 тис. підприємців, які працювали без дозвільних документів, офіційно зареєструвалися.

У податкову міліцію передано інформацію про 0,6 тис. платників податків, порушено 34 кримінальних справи, в органи прокуратури передано інформацію про 1,2 тис. платників податків, які порушували трудове законодавство.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році більш як 1 600 столичних підприємств погасили заборгованість із заробітної плати на суму 151 млн. грн.

З 1 січня 2011 року набув чинності Податковий кодекс України. Відповідно до Кодексу ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15%. Якщо ж загальна сума одержаних платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17%.

До таких доходів фізичних осіб, крім заробітної плати, належать доходи від здачі в оренду майна, виграші, призи, подарунки, доходи нерезидентів та іноземні доходи.