Азаров пообіцяв підтримати експорт
Готують нову редакцію закону
Уряд найближчим часом має намір внести на розгляд Верховної Ради нову редакцію закону про підтримку експорту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 24 липня на зустрічі з ученими-економістами.
Він відзначив, що раніше внесений проект документа було істотно змінено депутатами, і прийнятий закон ветував Президент Віктор Янукович на прохання Кабінету міністрів.
«На превеликий жаль, як завжди це буває, в процесі роботи над законопроектом, цілий ряд народних депутатів внесли поправки до цього закону, по суті справи змінили його суть. І Президент був змушений за нашою ініціативою накласти вето», - сказав М.Азаров.
«Ми вже переробили цей законопроект і буквально найближчим часом внесемо до Верховної Ради», - сказав М.Азаров.
Довідка УНІАН. 17 травня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» (№ 9373).
Цей закон визначає принципи державної фінансової підтримки експортної діяльності і направлений на створення сприятливих умов для розширення експортного потенціалу вітчизняних суб'єктів господарювання, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів і фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках.
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