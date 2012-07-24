На сьогоднішньому аукціоні був відсутній попит на пропоновані Мінфіном ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерства фінансів України у вівторок, 24 липня, не було подано жодної заявки, повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 2, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 17 липня Мінфіну вдалося залучити до держбюджету 617,8 млн грн.

При цьому 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з дохідністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital. За даними Мінфіну, кінцевий обсяг заявок інвесторів на купівлю українських євробондів склав 5,8 млрд дол, при цьому, за інформацією Нацбанку, книга замовлень на євробонди склала близько 7 млрд доларів.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планувалося провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін планував запропонувати гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково були запропоновані трирічні валютні ОВДП. Пізніше Мінфін повідомив, що на аукціоні 17 липня також будуть запропоновані трирічні індексовані облігації.

Довідка УНІАН. За січень-червень за результатами розміщення ОВДП на первинних аукціонах до держбюджету України надійшло 22,9 млрд грн, 2,1 млрд дол і 316,6 млн євро.