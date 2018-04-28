Банківська система України: чи є привід для побоювань

Напередодні виборів звучить дуже багато різних прогнозів і оцінок нинішньої ситуації та перспектив вітчизняної банківської системи. Головне - звертати увагу від кого йдуть месиджі. Зокрема, надмірний песимізм звучить з вуст очевидних і поки прихованих кандидатів у депутати, складаючи основний лейтмотив їхньої передвиборної риторики. Дивно, але мабуть багато всерйоз упевнені, що саме подібна риторика допоможе їм "в'їхати" в Раду. Однак, якщо до слів потенційних нардепів можна ставитися з поправкою на наявність-відсутність у них фінансової освіти, то до слів реальних експертів варто прислухатися уважніше. До речі, серед них одноголосся в оцінках не спостерігається. То що ж дійсно відбувається з банківською системою України? Наскільки вона вразлива і чи можна очікувати нових банкрутств або катаклізмів?

За підсумками роботи банківської системи в першому півріччі нинішнього року вже можна робити певні висновки. На поточний момент в Україні діє 176 банків, один із них санаційний банк. До кризи в Україні було 198 банків. Криза, яка "з'їла" більше 10 відсотків банків, дуже добре показала, хто на що здатний.

За підсумками І півріччя 2012 року загальна сума активів банківської системи України склала 1,1 трлн грн або близько 138 млрд доларів. До кризи загальні активи українських банків становили близько 120 млрд у доларовому еквіваленті. Криза зменшила кількість банків, але активи банків зросли, що показує багато в чому відродження банківської системи після кризи. Незважаючи на всі песимістичні прогнози, можна сказати, що криза для українських банків - це вже історія.

*** Прибуток банківської системи в січні-червні перевищив 1,5 млрд грн проти 1,1 млрд грн збитку роком раніше

Кредитування: банки поміняли фізичних осіб на юридичних

Ще один важливий показник - видача кредитів. Час від часу можна почути нарікання, що банки не кредитують. При цьому посилаються на інформацію про кредитний портфель всіх банків України. Дійсно, за перше півріччя 2012 року загальний кредитний портфель банків України зріс всього на 605 млн грн. Це при тому, що загальний кредитний портфель банків вже близько 794 млрд грн. Однак, помилково давати оцінку ринку кредитування за загальним обсягом виданих кредитів.

Важливіші показники обсягів виданих кредитів у розрізі позичальників. За перші шість місяці 2012 року портфель кредитів, виданих юридичним особам зріс майже на 12 млрд грн. А от портфель кредитів фізичних осіб за той же період зменшився на 11 млрд грн. Тобто, відбулося не припинення кредитування, а, скоріше, заміна орієнтирів, або, точніше, адресатів отримання грошей. Дійсно, на даний момент банки більш схильні кредитувати юридичних осіб, в той час, як кредитування фізичних осіб стало другорядним. У цьому немає нічого дивного чи небаченого. Просто банкам завжди вигідніше видати за раз кредит в десять мільйонів юридичній особі, ніж мати справу з кредитом в десять тисяч для фізичної особи. Крім того, криза перевірила позичальників "на міцність і надійність" та дуже добре показала банкам, хто з їхніх позичальників на що здатний і що від кого очікувати. В результаті і - кредитування юридичних осіб збільшується. І хоча ті ж юридичні особи скаржаться на високі відсотки, але від наміру взяти кредит не відмовляються. А фізичні особи на нинішньому історичному етапі більше погашають кредити, ніж беруть нові. У першу чергу зменшення суми виданих кредитів фізичним особам відбувається за рахунок зниження обсягу довгострокових кредитів (загальна сума довгострокових кредитів населення за перше півріччя зменшилася на 10 млрд грн.).

Депозити: населення як основний донор... бізнесу

У той час, як кредити у населення стають менш популярні, увага до депозитів зростає. Станом на 1 липня 2012 року фізичні особи в українських банках тримають на депозитах 340 млрд грн. З початку поточного року населення додатково розмістило в банках на депозитах грошей на суму близько 31 млрд грн. З них 22 млрд грн припало на збільшення гривневих депозитів і 9,5 млрд грн - на приріст валютних депозитів. Сума грошей, яку фізичні особи зберігають в банках на депозитах вже давно перевищує докризовий період в доларовому еквіваленті. Незважаючи на всі страхи та хвилювання фізособи продовжують розміщувати свої гроші на банківських депозитах. І результати говорять самі за себе - саме депозити фізосіб стали головними джерелами пасивів для всіх українських банків, у тому числі і для банків із зарубіжними власниками. І саме ці депозити зараз забезпечують основу для кредитування.

Може комусь видасться несправедливим, що населення більше віддає грошей в банки через депозити, ніж отримує грошей з банку у вигляді кредитів. Але це нормальний стан роботи банківського сектора в усьому світі, в тому числі і в Західній Європі та США. Юридичним особам завжди не вистачає грошей для бізнесу і тому вони - головні одержувачі кредитів, а фізичні особи, як особи схильні до накопичення, більш зацікавлені у вдалому прирості вартості своїх заощаджень, ніж в прагненні віддавати в борг іншим.

Практика кредитування бізнесу за рахунок депозитів населення призвела до того, що банки змушені підлаштовуватися під інтереси і бізнесу, і фізичних осіб. Вони дуже зацікавлені залучати депозити за низькими ставками. Але ситуація на українському фінансовому ринку така, що можна закликати знижувати ставки за депозитами, але складно їх знизити реально. В результаті, банки змушені йти на втрату свого доходу. Показник чистої процентної маржі за підсумками першого півріччя 2012 року склав 4,73%. До кризи цей показник був на рівні 5,3%. Зменшився і спред між ставками за кредитами та депозитами. До кризи він був на рівні 5% і вище, а зараз - тільки 3,96%. Ось де справді проблема банківського сектора - знижується його рентабельність, І це дійсно факт, на який мало хто звертає увагу.

Заробити на вирішення "завислих" боргів...

Якщо врахувати ту обставину, що як і раніше залишається нерозв'язною проблема старих проблемних кредитів, то стає зрозумілим, чому у банківської системи проблеми з прибутком. Радикально ситуація зміниться тільки тоді, коли сума проблемних кредитів істотно зменшиться і банкам не потрібно буде так багато формувати резервів. Для цього є два шляхи. Або «вибити» старі проблемні борги або списати їх за рахунок свого прибутку. Частково ця головоломка вирішується, але необхідно елементарне - час. Тільки час зможе звільнити банки від «родимих плям» кризи.

У зв'язку з тим, що рентабельність кредитування знижується, банки в першому півріччі 2012 року дуже активно заробляли гроші на валютному ринку і ринку міжбанківських кредитів. Дозвіл укладати валютні свопи призвів до того, що цими іграми почали захоплюватися всі українські банки. Як результат – щоденні операції на міжбанківському ринку давно вже перевищили мільярд доларів. Істотно зросли обсяги міжбанківських кредитів і ставки за цими кредитами. Набирають обертів і різного роду операції РЕПО з держпаперами. Банки заробляють дохід на валютному ринку, щоб мати можливість покривати збитки за проблемними кредитами. Ось де парадокс банківського ринку - щоб списати борги одних, потрібно з початку заробити на інших.

Банківська система, як і будь-який бізнес в Україні, має свої проблеми, але вони не на стільки істотні, аби говорити про крах чи дефолт. Проблема поки тільки одна і полягає вона в тому, що вартість грошей в Україні та банківському секторі залишається високою. Ніхто не хоче розміщувати гроші під низький відсоток, але при цьому всі хочуть низькі ставки за кредитами. Раніше частково цю проблему вирішували за рахунок дешевих зарубіжних валютних кредитів. До чого це призвело - відомо всім. Тепер дешевих закордонних кредитів у банківській системі практично не залишилося і все більше доводиться думати про те, чому так дорого коштує гривня, а не про те, чому такі дешеві валютні кредити.

Олександр Охріменко (президент Українського аналітичного центру)