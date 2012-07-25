Податківці у січні-червні анулювали 700 ліцензій на реалізацію алкоголю та тютюну

Податківці у січні-червні 2012 року анулювали 700 ліцензій на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів за порушення у вигляді реалізації їх неповнолітнім, що в два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), згідно з чинним законодавством, продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім карається анулюванням ліцензії та штрафними санкціями. Розмір штрафу, який застосовується до підприємства, становить 6,8 тис. грн.

Крім того, втратити ліцензію можна за продаж алкоголю та тютюну в не передбачених для цього місцях, несплату чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів з моменту її призупинення, а також за заявою суб'єкта господарювання. Всього в січні-червні 2012 року анульовано понад 13,7 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.