Торги на міжбанку в середу відкрилися підвищенням котирувань
11:15, 25 липня 2012Фінанси
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У середу, 25 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним підвищенням котирувань – 8,0800/8,0840 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2447/0,2451, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,7645/9,7705.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2078/1,2080 (вівторок — 1,2114/1,2116).
У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.
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