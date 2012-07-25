Торги на міжбанку в середу відкрилися підвищенням котирувань

У середу, 25 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним підвищенням котирувань – 8,0800/8,0840 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2447/0,2451, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,7645/9,7705. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2078/1,2080 (вівторок — 1,2114/1,2116). У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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