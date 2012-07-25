Кабмін підвищив рівень базової стипендії для студентів

Кабінет Міністрів України підвищив рівень базової стипендії для студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після засідання уряду віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив дуже важливе рішення про студентські стипендії. Ухвалено рішення, яке зняло ту проблему, що останнім часом обговорювалася. Базову стипендію студентам значно підвищено», - сказав С.Тігіпко.

Він пояснив, що рівень базової стипендії для студентів був визначений у 2008 році, й надалі цей рівень перераховувався залежно від рівня інфляції, проте все одно розмір базової стипендії залишався незмінним.

«Зараз ухвалено рішення значно збільшити базовий рівень і стипендії практично залишаться на місці від середньої стипендії. Стипендії в навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 724,5 грн. Ухвалено рішення - 730 грн».

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Верховної Ради Микола Томенко направив звернення прем'єр-міністру Миколі Азарову щодо ситуації з фактичним зменшенням стипендій студентам першого й п'ятого курсів.

М.Томенко звернув увагу на те, що 13 червня було прийнято постанову Кабміну «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

Внесені постановою зміни, зокрема, передбачають, що «обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії».

М.Томенко зауважив, що на практиці це призведе до того, що студенти, які отримали право на стипендію вперше (у зв’язку із вступом до закладу, вступом до магістратури, переведенням на навчання за державним замовленням, наявністю підстав для призначення соціальної стипендії тощо) або знову після втрати такого права (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з поновленням на навчання тощо) отримуватимуть лише базову стипендію, яка індексуватиметься з моменту її призначення. На сьогодні такі студенти отримують стипендію з індексацією. Зменшення реальних виплат студентам, що вперше або повторно отримали право на стипендію, становитиме 200-300 грн на місяць.

М.Томенко наголосив, що прийняття цієї постанови керівництвом багатьох вишів може бути використано для обґрунтування зменшення виплат і тим студентам, які формально не підпадають під її дію.