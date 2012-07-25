На підготовку спортсменів до Олімпіади з держбюджету виділили більш як 564 млн грн

Обсяг бюджетного фінансування підготовки українських спортсменів до ХХХ літніх Олімпійських ігор у Лондоні становив більш як 564 млн 132,4 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник голови Державної служби молоді і спорту України Сергій Глущенко.

При цьому він наголосив, що у 2011 році на підготовку спортсменів було витрачено 215 млн 411,7 тис. грн, а у 2012 – 348 млн 720,7 тис. грн.

Також С.Глущенко додав, що для України ХХХ Олімпійські ігри є ювілейними, оскільки рівно 60 років тому українці вперше взяли участь в літній Олімпіаді в Гельсінкі у складі команди радянських спортсменів. За цей час українські олімпійці завоювали понад 600 різних медалей, в тому числі за роки Незалежності України - понад 100.

Як повідомляв УНІАН, відкриття ХХХ літньої Олімпіади в Лондоні відбудеться 27 липня 2012 року. Під час Олімпіади пройдуть змагання із 32 видів спорту, буде розіграно 302 комплекти нагород. За попередніми прогнозами, всього на Олімпіаді виступлять понад 10,5 тисяч спортсменів з усього світу.

Україну на Іграх ХХХ Олімпіади представлятимуть 245 спортсменів. Вони змагатимуться у 28 видах спорту.