Торги доларом на міжбанку у середу закрилися котируваннями 8,0845/8,0880 грн/дол.

У середу, 25 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0800/8,0840, до 12:00 ціни піднялися 8,0840/ 8,0870. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0845/8,0880 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2447/51, до 12:00 ціни виросли 0,2458/62. До закриття ціни досягли рівня 0,2468/72. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.6875 (-0.1224).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у середу, 25 липня, стартували з рівня 1,2078/80, а до 15:00 виросли 1,2145/47. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 9,7645/9,7705, до 12:00 ціни пішли вгору 9,7935/9,8010. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму 9,8175/9,8255.