Київ повністю погасив борг перед «Альфа-Банком»

Протягом липня за рахунок міського і державного бюджету був повністю погашений борг Києва перед ПАТ "Альфа-банк" у розмірі 750 млн грн.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він нагадав, що у 2009 році, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, з метою відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію до бюджету Києва залучили кредит в сумі 750 млн грн від ПАТ "Альфа-банк".

"За весь час користування кредитом сплата відсотків відбувалася своєчасно і в повному обсязі. 7 липня за рахунок коштів державного бюджету було погашено 500 млн грн, а 13 і 18 липня погашені 37 млн грн і 213 млн грн відповідно, за рахунок коштів бюджету Києва. У міському бюджеті на 2012 рік закладені 500 млн грн на обслуговування боргів, з цих коштів і було виділено 250 млн грн для розрахунків з ПАТ "Альфа-банк", - зазначив Р.Крамаренко.

У КМДА нагадують, що міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг Києва в іноземній і національній валюті на рівні В- (прогноз рейтингу - стабільний). Агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг Києва на рівні B і рейтинг BBB+ за національною шкалою. Fitch прогнозує подальше поліпшення бюджетних показників Києва і чекає деякого зниження дефіциту в 2012-2014 роках.