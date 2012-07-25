Податкова звітність, оброблена 21-23 липня, не порушує терміни - ДПСУ
Податкова звітність, оброблена 21-23 липня, вважається наданою платниками без порушення термінів подання, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).
Згідно з повідомленням, у зв'язку із виходом з ладу 17-18 липня дискового накопичувача поштового сервера інформаційного порталу ДПСУ сталася затримка розсилки звітності.
Зокрема, частина податкової звітності платників податків, яка надійшла на центральний рівень своєчасно, на районний рівень була направлена із запізненням. Відповідно, окремі платники податків квитанції про прийом податкової звітності отримали із затримкою.
Також зазначається, що, зважаючи на технічні проблеми, податкова звітність (в т.ч. "звітні нові" декларації), оброблена на районному рівні 21-23 липня 2012 року, вважається наданою до органів ДПСУ без порушення граничного терміну подання.