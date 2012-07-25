Податкова звітність, оброблена 21-23 липня, не порушує терміни - ДПСУ

Податкова звітність, оброблена 21-23 липня, вважається наданою платниками без порушення термінів подання, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням, у зв'язку із виходом з ладу 17-18 липня дискового накопичувача поштового сервера інформаційного порталу ДПСУ сталася затримка розсилки звітності.

Зокрема, частина податкової звітності платників податків, яка надійшла на центральний рівень своєчасно, на районний рівень була направлена і​​з запізненням. Відповідно, окремі платники податків квитанції про прийом податкової звітності отримали із затримкою.

Також зазначається, що, зважаючи на технічні проблеми, податкова звітність (в т.ч. "звітні нові" декларації), оброблена на районному рівні 21-23 липня 2012 року, вважається наданою до органів ДПСУ без порушення граничного терміну подання.