S&P підтвердило рейтинг Києва на рівні «В-»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг столиці України - міста Києва - на рівні "В -". Прогноз рейтингів - "стабільний".

Про це сказано у повідомленні Standard & Poor's, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтинги Києва показують волатильність української системи міжбюджетних стосунків, яка обмежує фінансову гнучкість міста, високий рівень витрат на обслуговування і погашення боргу, украй слабкі показники ліквідності, високе боргове навантаження і пов'язані з ним валютні ризики.

При цьому в S&P зазначають, що на рейтинги сприятливо впливають роль Києва як адміністративного і економічного центру України (В+/Негативний/В; рейтинг за національною шкалою: uaA+) і досить диверсифікована економіка з високим рівнем добробуту: рівень доходів населення в кілька разів вищий від середнього по країні.

Прогноз "стабільний" демонструє очікування S&P, що, незважаючи на несприятливі умови на фінансових ринках і слабкі показники ліквідності та враховуючи позитивний досвід рефінансування боргових зобов'язань міста, Київ здолає пік витрат на обслуговування і погашення боргу у 2012 р. "Прогноз також враховує подальше поліпшення поточних фінансових показників на тлі відновлення економічного зростання і фінансової підтримки центрального уряду, що дозволить місту уникнути подальшого збільшення боргу", - зазначають у S&P.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Fitch підтвердило рейтинги Києва і Харкова