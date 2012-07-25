Антиколектори та адвокати закликають звернути увагу на проблеми позичальників банків

Антиколектори і адвокати, які захищають права позичальників банків, закликають кандидатів у депутати звернути увагу на проблеми позичальників.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Асоціації антиколекторів України "Ваша Надія" Федір Олексюк.

"На сьогодні немає жодної політичної партії, яка узяла б на себе, задекларувала і підтримала рішення проблем позичальників, зокрема валютних, а також вкладників. Їх на сьогодні мільйони", - сказав він.

За його словами, на сьогодні позичальників, у яких є проблеми з поверненням кредитів, є близько 3 млн осіб.

Адвокат, представник Ліги захисту прав людини, Союзу консультантів з економіки і права і Всеукраїнської організації підприємців Ігор Годецький зазначає, що перед парламентськими виборами, які відбудуться в жовтні 2012 року, необхідно сформулювати вимоги громадян до потенційних народних депутатів. "Ми на сьогодні намагаємося сформулювати конкретні вимоги до конкретних депутатів... Ми повинні прагнути того, щоб виграв той депутат, який робитиме конкретні економічні, а не політичні (заяви - УНІАН) ", - вважає він.

Також, підкреслив адвокат, проблема банківських боргів на сьогодні не розв'язана.

Адвокат в галузі кримінального права Олександр Луговець вважає відповідальним за ситуацію з валютними кредитами Національний банк України.