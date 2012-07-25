«Брокбізнесбанк» у першому півріччі скоротив прибуток у 7,2 разу

«Брокбізнесбанк» (м. Київ) у січні-червні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, скоротив чистий прибуток у 7,2 разу - до 3,39 млн грн.

Про це йдеться у квартальному звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 року банк отримав прибуток 1,3 млн грн, проти 9,9 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні збільшилися на 16% і на 1 липня 2012 року склали 21,9 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 10%, до 14,1 млрд грн, зобов'язання - на 15%, до 19 млрд грн, статутний капітал на 23% - до 2,5 млрд грн, власний капітал - на 20%, до 2,92 млрд грн.

Довідка УНІАН. АБ «Брокбізнесбанк» (м. Київ) заснований у 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

«Брокбізнесбанк» у 2011 році скоротив чистий прибуток у 2,3 разу в порівнянні з 2010 роком - до 22,8 млн грн.

На 1 квітня 2012 основними акціонерами банку були Сергій Буряк, пряма участь - 48,6007%, опосередкована - 46,9926%, Олександр Буряк, пряма участь - 46,9926%, опосередкована - 48,6007%.