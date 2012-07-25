Заборгованість із зарплати в Україні знизилася до 961,9 млн грн

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в червні 2012 року знизилася на 3,8%, в порівнянні з травнем, і на 1 липня склала 961, 887 млн грн, з початку року заборгованість скоротилася на 1,6%, порівняно з даними на 1 липня 2011 року заборгованості скоротилася на 18,9%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

В Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати в червні зафіксовано в 8 областях України, а також у Києві та Севастополі. Відповідно, скорочення заборгованості спостерігалося в 16 областях і АР Крим.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн грн) на 1 липня ц.р. зафіксований в Донецькій - 179,419 млн грн (у червні скоротилася на 13,5%, з початку року - на 10,4%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася на 21,6%) і Харківській областях - 100,035 млн грн ( в червні скоротилася на 15,2%, з початку року зросла на 11,1%, в порівнянні з 1 липня 2011 року скоротилася на 25,2%).

Заборгованість по заробітній платі в Києві на 1 липня 2012 року склала 76,422 млн грн (у червні зросла на 1,7%, з початку року - на 5,4%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася на 33,3%) .

Високий рівень заборгованості зафіксований також у Луганській - 77,239 млн грн (у червні скоротилася на 2,7%, з початку року - на 16,9%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася на 24,2%) та у Львівській областях - 61,886 млн грн (у червні зросла на 0,7%, з початку року - на 9,4%, в порівнянні з 1 липня 2011 року скоротилася на 2,7%).

Найнижчий рівень заборгованості по заробітній платі на 1 липня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області - 153 тис. грн (у червні скоротилася на 17,3%, з початку року - на 34,2%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася в 10 разів), Рівненській - 2,353 млн грн (в червні сума заборгованості скоротилася на 4,5%, з початку року - на 5,5%, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротилася на 10%) та Київській областях - 3,29 млн грн (у червні скоротилася на 21,2 %, з початку року - в 3,2 рази, в порівнянні з 1 липня 2011 року - скоротився в 6 разів).

Довідка УНІАН. В Україні у 2010 році заборгованість по зарплаті скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року склала 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% - до 977,365 млн грн.