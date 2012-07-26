Moody's знизило прогноз за рейтингами 17 німецьких банків

Агентство Moody's в середу знизило прогноз за рейтингами 15 німецьких регіональних банків, а також IKB Deutsche Industriebank і Deutsche Postbank. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Рішення про зміну прогнозу прийняли після того, як на перегляд з можливістю зниження були поміщені прогноз за кредитним рейтингом Німеччини - на початку тижня було змінено зі стабільного на негативний.

Перегляд прогнозів і зниження рейтингів можуть продовжитися, якщо кредитоспроможність німецьких регіональних і центральних банків буде й надалі знижуватися, попередили в Moody's. Зміна прогнозу на негативний відбулася незважаючи на те, що виплата боргів низки банків гарантується центральним або місцевим урядами.

Нагадаємо, 23 червня Moody's оголосило щодо Німеччини негативний прогноз, який означає 50-відсоткову ймовірність зниження рейтингів протягом трьох наступних місяців. Тоді ж були поставлені на перегляд рейтинги Нідерландів і Люксембургу, а прогноз щодо кредитного рейтингу Фінляндії на стабільному рівні був підтверджений.